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熊本7.1強震...近5萬用戶停電 海嘯警報已解除

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
日本熊本市28日發生地震，一間餐廳的外牆因此倒塌。歐新社
日本熊本市28日發生地震，一間餐廳的外牆因此倒塌。歐新社

日本熊本縣於當地時間今（28日）下午4時27分發生規模7.1地震。地震發生後，日本內閣官房長官木原稔舉行緊急記者會，表示「雖然地震後發布海嘯警報，但已於下午18時10分解除（台灣時間17時10分），包含川內核電廠在內的各項核能設施，沒有收到任何異常報告」。

木原稔說，目前仍在確認具體傷亡狀況。「我們接獲大量110與119通報電話，主要集中在熊本縣，包括宇喜市與冰川町地區。這些地區震度7，民眾通報房屋倒塌、火災及停電」。

他補充說，「截至下午17時35分，熊本縣及其他地區共有48280戶家庭受停電影響，500戶停止供應天然氣，停水情況仍在確認中，但影響範圍很廣。熊本縣通訊也出現中斷」。

他說，「截至下午17時45分，有3條高速公路的23處路段封閉，九州新幹線博多站至鹿兒島中央站之間的列車停駛，由9間企業營運的17條路線列車服務也暫停」。先前報導說，熊本機場因檢查跑道而暫時關閉。

他說，已動員警察、消防單位、自衛隊、國土交通省及日本海上保安廳的直升機，評估災區災情，展開搜救行動，「已收到熊本縣知事救災請求，自衛隊已於現場展開救災，醫療援助隊也已待命」。

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