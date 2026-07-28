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日本熊本強震 陳其邁：高雄願全力提供必要協助

中央社／ 高雄28日電

日本熊本縣今天下午發生規模7.1強震。高雄市長陳其邁說，高雄與熊本長年維持深厚交流，祈願所有民眾平安。他已向熊本方面表達如有高雄市可協助之處，一定全力提供必要協助。

陳其邁在臉書（Facebook）發文表示，得知熊本發生地震，他第一時間向熊本縣知事木村敬及熊本市長大西一史表達關心與慰問，並轉達高雄市民的關懷，「祈願所有熊本朋友平安無恙」。

陳其邁指出，高雄與熊本長年維持深厚交流，兩地攜手推動半導體產業、教育文化及城市合作。就在昨天，高雄市府團隊才與熊本縣市團隊針對雙方合作進行見面交流。願此次地震影響降至最低，衷心祈願所有民眾平安。

陳其邁提到，他已向熊本方面表示，如有高雄市可協助之處，一定全力提供必要協助。

日本氣象廳指出，此次地震熊本縣宇城市及冰川町觀測到最大震度7；熊本市南區、八代市、宇土市、美里町及益城町測得震度6強；上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町及蘆北町則觀測到震度6弱。

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