熊本強震傳50傷12房倒塌 永旺商城傳爆炸聲、冒白煙

日本熊本縣今天下午發生規模7.1強震。觀測到震度7的熊本縣冰川町傳出超過50傷，熊本縣內有12起房屋倒塌事件。縣內大型「永旺」商場還傳出爆炸巨響，同時冒出白煙。

日本放送協會（NHK）報導，觀測到震度7的熊本縣冰川町「八代北部地區醫療中心」表示，截至下午6時前，至少已有超過50人因地震影響受傷並送醫。

熊本縣冰川町「特別養護長照機構早尾園」職員表示：「當時正在做文書工作，突然發生劇烈前後搖晃。雖然我緊緊抓著桌子，但晃動劇烈到根本無法支撐身體。院內不少坐在輪椅上的住民倒地，也有職員被倒下的物品砸到，手臂被割傷出血。院內約有10人受傷，所幸無人受重傷。」

根據熊本縣警察本部消息，截至下午5時，熊本縣內已發生12起房屋倒塌事件，及4起民眾遭困屋內事件，其中以八代市鏡町地區的災情較為集中。

熊本縣內目前還有9人失聯或受困建築物內，警方正全力進行搜索。

此外，熊本縣消防單位表示，今天晚間6時左右，位於嘉島町的大型購物中心「永旺夢樂城熊本」傳出爆炸聲，還有白煙冒出。

當地警察署則表示：「已接獲大型商業設施建築物外牆倒塌的災情通報，目前正在彙整受傷人數等相關資訊。」

日本放送協會（NHK）報導，「永旺夢樂城熊本」附近一家文具店的店員表示：「下午5時半過後，從『永旺夢樂城熊本』的方向傳來一聲『咚』類似爆炸的聲音，我還以為是又發生地震了。」

另一家附近餐飲店的店員則透露：「當時我正在店裡打掃，突然聽到『咚』的一聲巨響，接著就看到『永旺夢樂城熊本』的方向揚起非常大的粉塵。」