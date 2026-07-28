快訊

【重磅快評】「四貸同堂」反映致富焦慮 慎防引發骨牌效應

熊本7.1強震...近5萬用戶停電 海嘯警報已解除

熊本強震傳50傷12房倒塌 永旺商城傳爆炸聲、冒白煙

聽新聞
0:00 / 0:00

熊本7.1強震衝擊交通！虎航2航班延後 華航、星宇轉降福岡

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
熊本規模7.1強震。熊本機場宣布暫時關閉跑道，不少航班轉降福岡，星宇航空則持續盤旋中。圖／截自flightradar24
熊本規模7.1強震。熊本機場宣布暫時關閉跑道，不少航班轉降福岡，星宇航空則持續盤旋中。圖／截自flightradar24

日本熊本縣今下午4時27分許發生規模7.1強震，多處建築劇烈搖晃，交通也受到衝擊，我國國籍航空部分航班受到影響，虎航2航班延至明天起飛、華航桃園-熊本CI194航班轉降福岡機場，星宇台中-熊本JX316則還在空中盤旋。

日本熊本縣今下午4時27分許發生規模7.1強震，交通受到衝擊，除了九州新幹線暫停行駛，航空方面，日本航空公司全日本空輸（ANA）宣布暫停所有飛往熊本和長崎的航班，熊本機場也暫時關閉跑道進行檢查。

熊本機場暫時關閉跑道，我國國籍航空部分航班也受影響。虎航表示，因熊本機場目前跑道關閉，台灣虎航將依現場作業為準，且持續關注當地最新情況。今日受影響航班包含IT794 台南-熊本、IT767 熊本-高雄。虎航表示，上述兩航班目前尚未起飛，預計延後至明天起飛。

星宇航空台中-熊本JX316航班，原訂下午3時從台中起飛、晚間6時15分降落熊本機場，目前該航班已起飛，但截至台灣時間下午5時47分，該航班持續熊本機場附近空中盤旋，尚未抵達。

星宇航空於台灣時間晚間6時許表示，今日JX316台中-熊本航班，因地震導致熊本阿蘇機場跑道暫時關閉，JX316航班將轉降至福岡國際機場。因熊本與福岡間交通受地震影響中斷，星宇航空將協助旅客安排住宿。

中華航空CI194桃園-熊本航班，原訂下午2時30分從桃園機場起飛、下午5時40分降落熊本機場，然而發生熊本規模7.1強震，在熊本機場宣布暫時關閉跑道後，該航班飛機就不斷在福岡機場附近空中盤旋，目前已順利降落在福岡機場。

熊本 強震 熊本地震 日本 虎航 華航 星宇 福岡

延伸閱讀

強震造成熊本機場暫時關閉 九州鐵路運輸暫停高速公路受損

熊本規模7.1強震 熊本城外牆崩塌...台灣旅遊團當地情況曝光

影／日本熊本7級強震！台積電：緊急疏散員工 稍後進行清點

影／日本熊本餘震不斷...數人受傷 119報案救人救災電話接不完

相關新聞

與10年前熊本地震同一斷層帶 專家：不能排除主震還沒來

日本氣象廳指出，本次地震震央位於日奈久斷層，與2016年熊本強震相同，專家警告主震尚未到來。防衛大臣小泉進次郎已下令自衛隊全力救助。

熊本7.1強震...近5萬用戶停電 海嘯警報已解除

日本熊本縣於當地時間今（28日）下午4時27分發生規模7.1地震。地震發生後，日本內閣官房長官木原稔舉行緊急記者會，表示「雖然地震後發布海嘯警報，但已於下午18時10分解除（台灣時間17時10分），包含川內核電廠在內的各項核能設施，沒有收到任何異常報告」。

熊本大地震 當地現場畫面來了

7月28日，熊本大震引發關注，台積電的JASM廠區因地震達到疏散標準，立即進行人員疏散。當地畫面也吸引了讀者的目光，安全是當前首要任務。

熊本7.1強震衝擊交通！虎航2航班延後 華航、星宇轉降福岡

熊本今午後4時27分發生7.1強震，造成交通混亂。虎航2航班延遲至明天起飛，華航CI194航班轉降福岡，星宇航班則在空中盤旋，尚未降落。熊本機場暫時關閉跑道，影響多班航班及九州新幹線運行。

日本熊本7.1強震直擊 台灣人曝天搖地動瞬間：抓著小孩往上衝

日本九州於當地時間今（28）日下午4時27分發生強烈地震，規模7.1，且深度10公里的淺層地震。最大震度在熊本縣，震度有7級。此外，有台灣遊客在Threads發文，直呼天搖地動當下...

賴清德、卓榮泰慰問熊本地震...稱台隨時提供協助 特種搜救隊整備待命

針對日本熊本縣發生強烈地震，賴清德總統今天在社群平台X以中文和日文分別發文表示，謹代表台灣人民致上誠摯的慰問；台灣與日本是患難與共的真朋友，台灣正密切關注當地情勢，也已準備好隨時提供協助，祝願當地民眾平安無恙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。