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福岡、長崎、熊本3縣6.1萬人接受避難指示 八代宮屋頂坍塌
日本九州今（28日）發生規模7.1的強震，由於震央在熊本內陸且為淺層，災情不少。日本總務省消防廳表示截至今下午5時半，已對福岡、長崎、熊本3縣的6萬1151人做出避難指示。震度6級熊本縣八代市災情嚴重，八代宮的屋頂坍塌，到晚間6時至少有50人在地震中受傷送醫。
八代市市內多處火災、住宅倒塌、水管破裂。八代車站貨物列車脫軌、翻覆，所幸駕駛沒有受傷。植柳橋的自行車、行人通行道部分斷裂，掉進河中。
熊本縣冰川町養老院約有10人受到輕傷，包括坐輪椅的住院者跌倒，還有職員被倒下的物品割傷手臂而出血。日本氣象廳已經解除海嘯警報。
東北大學教授遠田晉次表示，10年前熊本地震中只有北側部分錯動的日奈久斷層，這次發生位移，是這起地震的成因。在地震發生1個半小時內，已觀測到8次有感餘震，其中一次震度達5弱。
熊本城城壁の砂煙これか#地震 pic.twitter.com/I7KqP2nzJH— ももやん (@momoyanDisney) July 28, 2026
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