福岡、長崎、熊本3縣6.1萬人接受避難指示 八代宮屋頂坍塌

日本九州今（28日）發生規模7.1的強震，由於震央在熊本內陸且為淺層，災情不少。日本總務省消防廳表示截至今下午5時半，已對福岡、長崎、熊本3縣的6萬1151人做出避難指示。震度6級熊本縣八代市災情嚴重，八代宮的屋頂坍塌，到晚間6時至少有50人在地震中受傷送醫。

2026-07-28 17:27