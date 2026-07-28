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影／日本熊本大地震干擾台積電JASM廠 現場畫面來了
外界關注日本熊本大地震干擾台積電（2330）JASM廠區，本報記者也接獲讀者投書現場廠區外觀畫面。
至於外界關注日本熊本大地震干擾台積電JASM廠區，台積電28日回應本報記者提問完整說明。
台積電完整說明如下：今日（7/28）日本時間16時許日本熊本發生地震，台積公司位於日本熊本的JASM廠區達疏散標準，以人員安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室內及室外疏散與清點中。
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