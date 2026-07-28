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賴清德、卓榮泰慰問熊本地震...稱台隨時提供協助 特種搜救隊整備待命
針對日本熊本縣發生強烈地震，賴清德總統今天在社群平台X以中文和日文分別發文表示，謹代表台灣人民致上誠摯的慰問；台灣與日本是患難與共的真朋友，台灣正密切關注當地情勢，也已準備好隨時提供協助，祝願當地民眾平安無恙。
行政院長卓榮泰也在臉書發文指出，內政部消防署特種搜救隊也已整備待命中，將視日方需求，隨時提供必要的人道協助。卓並請旅居熊本及鄰近地區的國人務必提高警覺，注意安全，並隨時留意當地政府發布的防災資訊，配合相關避難措施；日本政府已針對有明海及八代海發布海嘯注意報，預估可能出現約1公尺高的海嘯。
卓榮泰表示，經氣象署研判，海嘯不會對台灣造成影響，太平洋地區海嘯威脅警報亦解除，請國人安心。他已請外交部持續掌握當地災情，積極協助旅居日本的國人，並與駐外館處保持密切聯繫；內政部消防署特種搜救隊也已整備待命中，將視日方需求，隨時提供必要的人道協助。
卓榮泰說，面對天災，台灣與日本始終相互扶持、彼此關懷。我們誠摯慰問受地震影響的日本民眾，衷心期盼所有人平安，災情降到最低，早日恢復正常生活。
熊本城城壁の砂煙これか#地震 pic.twitter.com/I7KqP2nzJH— ももやん (@momoyanDisney) July 28, 2026
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