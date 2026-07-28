熊本規模7.1強震...高市早苗下令全力救災 籲防範海嘯及後續強震

日本熊本縣今天下午發生規模7.1強震，最大震度7。日本政府隨即啟動緊急應變機制，首相高市早苗指示相關部會儘速掌握災情、全力投入搜救及災害應變。

NHK報導，高市下午向相關部會下達3項指示，包括儘速掌握受災情況、與地方政府密切合作，全力投入受災民眾搜救及各項災害應變工作，以及及時、準確向民眾發布避難與災情資訊。

內閣官房長官木原稔召開臨時記者會表示，目前人員傷亡及財產損失仍在確認中，並呼籲民眾防範海嘯及後續強震。

他表示，這次地震已引發海嘯注意報，預估沿岸可能出現約1公尺高的海嘯，提醒在海中的民眾立即上岸，並避免靠近海岸。

他也呼籲民眾持續警戒可能再度發生震度7左右的地震，尤其是震度較大的地區，務必留意地方政府透過廣播、電視、網路等發布的避難資訊，保持冷靜並採取適當行動。

地震發生後，日本政府於下午4時28分在首相官邸危機管理中心設立「官邸對策室」，召集由各相關部會局長級官員組成的緊急應變小組，統籌災情蒐集、損害確認及救災協調工作。

木原強調，政府將秉持「人命第一」原則，持續掌握災情，並與地方政府密切合作，由警察、消防、自衛隊及海上保安廳等單位全力投入救援行動。