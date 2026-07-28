強震造成熊本機場暫時關閉 九州鐵路運輸暫停高速公路受損

NHK報導，日本熊本縣發生規模7.1強震，航空公司稱，熊本縣益城町的熊本機場截至下午5點30分仍處於關閉狀態，進行跑道檢查和其他維護工作，許多航班已取消。

日本航空公司稱，往返熊本機場的六個航班已被取消。此外，一架從羽田機場飛往熊本機場的航班目的地已更改為廣島機場。

據全日空航空公司（ANA）稱，往返熊本機場的四個航班已被取消。

JR九州公司說，由於地震，九州地區所有列車服務，包括九州新幹線，均已暫停營運。JR貨運公司消息，一列貨運列車在熊本縣八代市八代站脫軌並側翻，列車上沒有乘客，JR貨運公司正在調查司機是否受傷。

熊本市交通局表示，由於地震的影響，熊本市有軌電車所有線路均已暫停運營。

NHK 直升機從熊本縣八代市九州高速公路八代交流道上空拍攝的畫面顯示，震度6級或以上的地方，高架道路連接處發生移位和坍塌。

西日本高速公路株式會社說，已收到多起報告，九州高速公路在熊本縣松橋交流道和八代交流道之間路段出現路面隆起，部分設施遭到破壞。