與10年前熊本地震同一斷層帶 專家：不能排除主震還沒來

針對日本熊本縣發生強烈地震，賴清德總統今天在社群平台X以中文和日文分別發文表示，謹代表台灣人民致上誠摯的慰問；台灣與日本是患難與共的真朋友，台灣正密切關注當地情勢，也已準備好隨時提供協助，祝願當地民眾平安無恙。

2026-07-28 17:22