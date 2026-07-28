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與10年前熊本地震「同一斷層帶」 專家：不排除再發生主震

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與10年前熊本地震同一斷層帶 專家：不能排除主震還沒來

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
熊本縣八代市的快速道路路面變形斷裂，暫停通行。圖／截自Youtube每日放送
熊本縣八代市的快速道路路面變形斷裂，暫停通行。圖／截自Youtube每日放送

日本氣象廳表示本次震央發生在日奈久斷層，與2016年熊本強震相同。專家表示，這本來就是地震易發地點，且以10年前的狀況可知，同樣地帶可能會發生相同等級的地震。10年前熊本縣益城町發生震度7級的前震，將近2天後才發生規模7.3、也是震度7級的主震。

東京大學名譽教授平田直指出，引發2016年熊本地震的日奈久斷層以及鄰近的布田川斷層帶，本來就是發生強震機率較高的地區。大地震剛發生後，容易發生同等級的大震。

日本防衛大臣小泉進次郎下午接受聯訪時說，已指示陸海空自衛隊合作，全力救助。

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