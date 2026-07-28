日本熊本7.1強震直擊 台灣人曝天搖地動瞬間：抓著小孩往上衝

日本九州於當地時間今（28）日下午4時27分發生強烈地震，規模7.1，且深度10公里的淺層地震。最大震度在熊本縣，震度有7級。此外，有台灣遊客在Threads發文，直呼天搖地動當下剛好在搭商場的手扶梯，放聲尖叫之餘更直接「抓著小孩往上衝」避難。

日本氣象廳表示，熊本強震可能引起1公尺高的海嘯，但海嘯的實際大小，可能會是預測值的2倍，呼籲民眾遠離海邊與河岸。規模7.1強震發生後，當地更是餘震不斷，熊本縣宇城消防本部表示，轄內不斷接到119報案，有數人受傷，也發生火災。

另外，有台灣遊客在Threads發文，她表示地震發生當下恰巧和家人在逛商場，強震襲來，讓正在搭手扶梯的原PO直接「抓著小孩往上衝」避難，商場內的物品更被震得東倒西歪。

原PO回憶，當下整個樓層天搖地動，幸好商場員工訓練有素，馬上要求顧客蹲下，並請大家集中到床具區避難且發放枕頭、毯子等緩衝物品。此外，原PO提到，商場員工們非常冷靜地安撫顧客情緒，並且清點現場人數，待十分鐘後再請所有人從安全梯離開商場。

驚險過程曝光後，網友紛紛驚呼，「天啊！平安就好，注意安全喔」、「超可怕願平安」、「希望你跟現場的大家都平安無事」、「天佑日本」。