熊本規模7.1強震 熊本城外牆崩塌...台灣旅遊團當地情況曝光

日本熊本縣今下午4時27分許發生規模7.1強震，JR九州熊本縣內的新幹線與在來線全線暫停營運，還有民眾目擊到地震當下日本三大名城之一熊本城外牆崩塌。雄獅旅遊表示，目前於熊本當地各團共計400人均平安；可樂旅遊指出，當地共18團、476位旅客均平安，將持續掌握當地狀況。

日本共同社及TBS電視台報導，日本九州旅客鐵道株式會社（JR九州）表示，受地震影響，熊本縣內的新幹線與在來線全線暫停營運。

日本原子能規制廳表示，截至下午4時41分為止，九州電力位於佐賀縣的玄海核電廠、位於鹿兒島縣的川內核電廠，以及四國電力位於愛媛縣的伊方核電廠，均未發現任何異常。

還有日本民眾發文表示，地震當下看到古蹟熊本城外牆崩塌；日本熊本城綜合事務所也表示，收到多位民眾通報熊本城外牆崩塌的消息。日本熊本城綜合事務所補充，目前沒有傳出人員傷亡。

針對我國前往日本熊本旅遊的情況，雄獅旅遊表示，本公司已與九州地區各團聯繫，目前共計逾400位旅客及領隊均平安；後續將持續密切關注當地情況與團體動態，並以旅客安全為最高原則。

可樂旅遊則指出，目前於當地共計18團、476位旅客，經確認皆平安無虞，後續將持續掌握當地狀況，並以旅客安全及權益為最高原則滾動式調整。

交通部觀光署表示，本署目前並未接獲旅行社通報有團體受到地震影響，經洽台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處及主要旅行業公協會，目前均未接獲有旅行團受影響的相關訊息；觀光署將持續關注及適時回應。