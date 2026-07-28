日本熊本連2震最大規模7.1 台灣專家：南海海槽地震「周期已到」

日本熊本今天下午連續兩起地震，規模7.1的地震先發生，各地最大震度達到7級，兩分鐘後，又有一起規模4.5地震，最大震度也有5弱。截至下午4時半，累積餘震已達14起。地震測報中心表示，太平洋海嘯中心並未將台灣列入海嘯威脅範圍，將持續關注情形。

日本當地時間今天下午4時27分，發生一起規模達7.1的強震、震央就位在九州熊本地區，深度僅10公里，屬於極淺層地震，各地最大震度有7級。

兩分鐘後又再發生一起規模4.5的地震，截至下午4時30分，鄰近區域包含7.1主震，已經發生15起地震。最大餘震規模6.1、最大震度達5弱。日本氣象廳已經針對周邊海域發布海嘯警報，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，目前太平洋海嘯中心並未將台灣列入海嘯威脅範圍，將持續關注地震狀況。

台灣大學地質系教授陳文山表示，這次的地震發生在菲律賓海板塊隱沒的南海海槽。根據過去經驗，南海海槽地震最大規模可達8.5以上，且「現在周期已到」。

陳文山說明，日本東邊面臨太平洋是一整條的隱沒帶，以東京灣為分界點，以北是太平洋板塊隱沒帶、以南是南海海槽隱沒帶。311東日本大地震就發生在北邊，但這次熊本強震，發生在南海海槽。根據歷史紀錄，南海海槽的強震週期大約是100多年左右，上一次比較大的作動，是1946年的昭和南海地震，規模達8.1，造成日本中部、近畿、四國與九州嚴重死傷與海嘯災情。

陳文山指出，隱沒帶可能發生的地震深度從數公里到3、400公里皆有可能，最擔心的是熊本7.1強震不是主震，而是前震，例如311時9.1強震前三天才有一個7.1的地震。因此接下來幾天，鄰近區域將要特別留意。

地震測報中心前主任郭鎧紋也表示，熊本、大分及阿蘇火山剛好位在地塹的張裂帶，2016年熊本曾發生2起7.3及7.0強震，餘震一直往阿蘇火山的方向移動，需要密切關注阿蘇火山的狀況。他也建議旅客若接下來幾天有旅行規畫，最好先暫緩。

不過這次地震，隱沒的菲律賓海板塊，和台灣同一塊，會不會受到牽連？陳文山表示，由於熊本位在北方、台灣花蓮位在隱沒帶最南方，「距離太遠了，7.1能量太小」因此預估台灣板塊運動將不受影響。