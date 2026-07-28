熊本多處火災 日本氣象廳：未來2、3天恐有7級強烈餘震

日本熊本今發生規模7.1強震，根據日媒，熊本市、熊本縣八代市、宇城市等多處發生火災。日本氣象廳在緊急記者會表示，未來2、3天會有最大7級的餘震，民眾務必小心。

根據日本電視台的轉播畫面，宇城市路邊一間兩層樓的建築發生大火，由於風勢很強，也可能延燒到附近的建築。熊本市、八代市等處，有發生火災。氣象廳表示，由於地震深度僅10公里，各地震度很大，未來一周都可能有餘震，2、3天恐有7級的搖晃。目前還沒有觀測海嘯，但呼籲民眾在解除海嘯警報前，不要前往海邊。

地震發生當時，熊本城的外牆崩落。熊本縣上益城消防隊表示，有民眾被倒下的建物壓住，隊員正在前往救援。八代市的快速道路路面變形斷裂，暫停通行。

九州電力表示，熊本縣內有4.8萬戶停電。