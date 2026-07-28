熊本規模7.1強震 九州列車停駛、核電廠設備檢查

日本熊本縣今天下午發生規模7.1強震，最大震度7。包括九州新幹線在內，九州地區所有列車目前已全面暫停行駛。核電廠正進行設備檢查，確認是否因地震出現異常。

日本氣象廳表示，地震發生於當地時間下午4時27分（台北時間3時27分）左右，震央位於熊本縣熊本地方，長崎東方約80公里處，震源深度約10公里。

此次地震造成熊本縣宇城市及冰川町觀測到最大震度7，熊本市南區、八代市、宇土市、美里町及益城町測得震度6強；上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町及蘆北町則觀測到震度6弱，九州多地都感受到劇烈搖晃。

受強震影響，日本氣象廳已對有明及八代海發布海嘯注意報，呼籲沿岸居民提高警覺，遠離海岸及河口等低窪地區。

NHK報導，交通方面，JR九州表示，受地震影響，包括九州新幹線在內，九州地區所有列車目前已全面暫停行駛，以確認軌道安全，恢復時間仍待進一步評估。

核電廠方面，九州電力表示，位於佐賀縣玄海町的玄海核電廠，以及鹿兒島縣薩摩川內市的川內核電廠，目前正進行設備檢查，確認是否因地震出現異常。

四國電力則表示，位於愛媛縣伊方町的伊方核電廠截至目前未發現任何異常，核電廠周邊監測輻射劑量的環境輻射監測站數值也未出現變化。目前伊方核電廠3號機維持正常運轉。