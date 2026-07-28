快訊

熊本規模7.1強震 台灣旅遊團當地情況曝光

日本熊本連2震最大規模7.1 台專家：南海海槽地震「周期已到」

熊本強震「釀多處火災」 日本氣象廳：未來2、3天恐有7級強烈餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

熊本規模7.1強震 九州列車停駛、核電廠設備檢查

中央社／ 東京28日專電
地震示意圖。圖／AI生成
地震示意圖。圖／AI生成

日本熊本縣今天下午發生規模7.1強震，最大震度7。包括九州新幹線在內，九州地區所有列車目前已全面暫停行駛。核電廠正進行設備檢查，確認是否因地震出現異常。

日本氣象廳表示，地震發生於當地時間下午4時27分（台北時間3時27分）左右，震央位於熊本縣熊本地方，長崎東方約80公里處，震源深度約10公里。

此次地震造成熊本縣宇城市及冰川町觀測到最大震度7，熊本市南區、八代市、宇土市、美里町及益城町測得震度6強；上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町及蘆北町則觀測到震度6弱，九州多地都感受到劇烈搖晃。

受強震影響，日本氣象廳已對有明及八代海發布海嘯注意報，呼籲沿岸居民提高警覺，遠離海岸及河口等低窪地區。

NHK報導，交通方面，JR九州表示，受地震影響，包括九州新幹線在內，九州地區所有列車目前已全面暫停行駛，以確認軌道安全，恢復時間仍待進一步評估。

核電廠方面，九州電力表示，位於佐賀縣玄海町的玄海核電廠，以及鹿兒島縣薩摩川內市的川內核電廠，目前正進行設備檢查，確認是否因地震出現異常。

四國電力則表示，位於愛媛縣伊方町的伊方核電廠截至目前未發現任何異常，核電廠周邊監測輻射劑量的環境輻射監測站數值也未出現變化。目前伊方核電廠3號機維持正常運轉。

強震影響熊本縣宇城市發生火災，路面裂開。圖／截自Youtube每日放送
強震影響熊本縣宇城市發生火災，路面裂開。圖／截自Youtube每日放送

熊本 強震 熊本地震 日本

延伸閱讀

科學人／重新定義地震危害！311大地震後「震波反彈」 日本突位移0.6公分

中國青海連發兩次規模5以上地震

日本精神科醫師蟻塚亮二專訪（上）福島第一核電廠事故後，駐點13年的災難創傷實務分享

台積電效應席捲日本！熊本工業地價暴漲26% 帶動當地房價、薪資雙飆升

相關新聞

與10年前熊本地震「同一斷層帶」 專家：不排除再發生主震

日本氣象廳表示本次震央發生在日奈久斷層，與2016年熊本強震相同。專家表示，這本來就是地震易發地點，且以10年前的狀況可知，同樣地帶可能會發生相同等級的地震。10年前就再度發生另一起主震。

熊本多處火災 日本氣象廳：未來2、3天恐有7級強烈餘震

日本熊本今發生規模7.1強震，根據日媒，熊本市、熊本縣八代市、宇城市等多處發生火災。日本氣象廳在緊急記者會表示，未來2、3天會有最大7級的餘震，民眾務必小心。

影／日本熊本餘震不斷...數人受傷 119報案救人救災電話接不完

日本熊本今（28日）下午發生深度10公里的強烈地震，初估規模7.1，最大震度7級，目前仍是餘震不斷。熊本縣宇城消防本部表示，轄內不斷接到119報案，有數人受傷，也發生火災。

影／熊本7.1地震...台積電正在確認狀況 可能有1公尺高的海嘯

日本氣象廳表示，熊本28日發生規模7.1地震，並警告可能有1公尺高的海嘯。共同社說，台積電正在檢視熊本廠的狀況。

影／熊本強震規模7.1！震度有7級 日本氣象廳發海嘯警報

日本九州地方於當地時間今（28日）下午4時27分發生強烈地震，初估規模7.1，是深度10公里的淺層地震。最大震度發生在熊本縣，震度有7級。日本氣象廳已發布海嘯警報，呼籲民眾遠離九州的有明海與八代海。

日本熊本連2震最大規模7.1 台灣專家：南海海槽地震「周期已到」

日本熊本今天下午連續兩起地震，規模7.1的地震先發生，各地最大震度達到7級，兩分鐘後，又有一起規模4.5地震，最大震度也有5弱。截至下午4時半，累積餘震已達14起。地震測報中心表示，太平洋海嘯中心並未將台灣列入海嘯威脅範圍，將持續關注情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。