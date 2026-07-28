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熊本規模7.1強震 台灣旅遊團當地情況曝光

日本熊本連2震最大規模7.1 台專家：南海海槽地震「周期已到」

熊本強震「釀多處火災」 日本氣象廳：未來2、3天恐有7級強烈餘震

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影／日本熊本餘震不斷...數人受傷 119報案救人救災電話接不完

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
強震影響熊本縣宇城市發生火災，路面裂開。圖／截自Youtube每日放送
強震影響熊本縣宇城市發生火災，路面裂開。圖／截自Youtube每日放送

日本熊本今（28日）下午發生深度10公里的強烈地震，初估規模7.1，最大震度7級，目前仍是餘震不斷。熊本縣宇城消防本部表示，轄內不斷接到119報案，有數人受傷，也發生火災。

熊本縣天草市對全市發布第5級警戒，要求「緊急安全確保」。在日本社群上有網友貼出長崎縣的山發生崩落。

日相高市早苗指示各相關部會要立刻掌握災情及緊急應變措施，並提供民眾正確的情報。之前熊本發生地震，日本廠所在的菊陽町最大震度3級，未達疏散標準，本次強震菊陽町震度有5強，台積電已指示疏散。

日本全日空表示，今從熊本、長崎機場起飛的班機，全面停航。

在日本社群上有網友貼出長崎縣的山發生崩落。圖／截自Ｘ@fin691506458654
在日本社群上有網友貼出長崎縣的山發生崩落。圖／截自Ｘ@fin691506458654

熊本 強震 熊本地震 日本

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