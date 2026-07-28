熊本規模7.1地震 台積電熊本廠位菊陽町震度5強

日本熊本縣今天下午發生規模7.1強震，最大震度7。日本氣象廳表示，地震發生於當地時間下午4時27分（台北時間3時27分）左右，震央位於熊本縣熊本地方，長崎東方約80公里處，震源深度約10公里。

台積電晶圓廠熊本廠所在地菊陽町觀測到震度5強。

截至目前，相關單位仍在確認地震造成的人員傷亡及災情，詳細情況仍待進一步公布。

此次地震造成熊本縣宇城市及冰川町觀測到最高震度7；熊本市南區、八代市、宇土市、美里町及益城町測得震度6強；上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町及蘆北町則觀測到震度6弱。

震度5強的地區包括長崎縣南島原市，以及熊本市中央區、東區、西區、北區、水俣市、山鹿市、菊池市、天草市、菊陽町、津奈木町；鹿兒島縣薩摩川內市、薩摩町及長島町也測得震度5強。

此外，福岡縣柳川市、大川市，佐賀縣神埼市、白石町，長崎縣諫早市、雲仙市，以及熊本縣人吉市、玉名市、阿蘇市、高森町、南阿蘇村、山都町等地均觀測到震度5弱。