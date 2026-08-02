快訊

再爆毒油事件 中聯油品與昔日的頂新有無可比性？

新陳代謝科權威名醫白永河血癌辭世 八旬嬤記得他幽默風趣願配合衛教

白海豚颱風路徑變了、強度會減弱但環流變大 鄭明典揭原因

聽新聞
0:00 / 0:00

洪孟楷：政府長期放任與怠惰 正是電子煙氾濫的幫兇

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照

國民黨立委洪孟楷指出，電子煙在台灣明明是非法產品，為何未成年人仍能輕易取得？過去實體專賣店四處開設，網路販售管道更是一搜尋就有，政府長期放任與怠惰，正是電子煙氾濫的幫兇。

洪孟楷表示，現在政府應立即從三個方向著手，第一、從源頭阻絕，不能讓網路成為毒害校園的入口。政府應全面下架網路販售管道．對於利用暗語、代號或變形文字規避查緝的業者，應加重裁罰並向上追查供應鏈，如同非法槍枝不能在網路上輕易取得，同樣非法、甚至可能成為吸毒工具的電子煙，也應以相同強度查緝，讓民眾買不到，才能真正遏止氾濫。

第二、提升校安規格，不能把責任全推給教師。許多孩子第一次接觸毒品，不是透過藥丸或粉末，而是電子煙，電子煙雖不等同毒品，卻已成為新興毒品進入校園的重要載具，教育部規劃導入唾液快篩、增加校安人力，方向值得肯定；但政府更應加強源頭管理、網路查緝及供應鏈阻斷，減輕學校負擔，讓教師回歸教育專業。

第三、以反毒規格防制電子煙，全面升級治理思維。電子煙已不只是菸害問題，更涉及校園安全、青少年健康及新興毒品防制，近年電子煙與依托咪酯等毒品高度結合，犯罪手法不斷翻新，政府不能再用昨天的方法處理今天的問題。以反毒規格防制電子煙，不是將兩者畫上等號，而是正視電子煙已成為毒品滲透校園的重要入口。

洪孟楷表示，電子煙在校園氾濫的情形也再次印證，他過去幾年在衛環、教育及交通委員會質詢時，相關部會屢屢踢皮球、各掃門前雪的情況有多荒謬。

洪孟楷說，保護孩子，不能等到他們接觸電子煙、甚至染上毒品後才補救，真正成功的校園安全，不是查獲多少案件，而是從源頭守住防線，讓孩子根本沒有機會接觸電子煙與毒品。

校園毒品

延伸閱讀

管控校園電子煙 季連成：增設2到3位校安人員

菸害防制法修法擴及菸盒警圖85%　恐模糊了毒品電子煙防治焦點

保護校園！科技強化毒品查緝 黃偉哲：支持更有力執法工具

回響／校園電子煙案全國暴增、北市卻下降 議員質疑不實籲加強巡查

相關新聞

洪孟楷：政府長期放任與怠惰 正是電子煙氾濫的幫兇

國民黨立委洪孟楷指出，電子煙在台灣明明是非法產品，為何未成年人仍能輕易取得？過去實體專賣店四處開設，網路販售管道更是一搜尋就有，政府長期放任與怠惰，正是電子煙氾濫的幫兇。

回響／校園電子煙案全國暴增、北市卻下降 議員質疑不實籲加強巡查

本報上周刊登「電子煙毒大舉滲透校園」陽光行動專題，引發熱議。北市議會近日開議，也有議員對於毒害拋出擔憂，質疑北市教育局統計數字與現況不符，無法反應真實情況，呼籲教育局應加強與校方溝通與宣導並增加巡視人力，讓校園周邊有警示作用。

教育部增設5處「樂齡數位體驗場域」 55歲以上學科技更方便

為提供55歲以上的樂齡者數位諮詢與學習資源，教育部配合行政院「高齡科技產業行動計畫」，與13個縣市政府攜手設置15個「樂齡學習數位示範體驗場域」，協助樂齡學習中心服務轉型，並同步打造貼近樂齡者生活的數位學習環境。115年於桃園市大溪區、苗栗縣三灣鄉、南投縣魚池鄉、雲林縣莿桐鄉、台南市南區等地增設5個場域，讓民眾就近學習數位科技的知識、解決數位的疑難雜症。

兄妹都是台中校長 林宏泰任北勢國中、林育婕任瑞井國小校長

台中市沙鹿區林江松之子林宏泰現任北勢國中校長，長年深耕校園、推動體育教育有成，日前率領棒球隊勇奪台美野球祭冠軍，參與美國獨立建國250週年慶典。女兒林育婕接任台中市大肚區瑞井國小校長，兄妹相繼投身教育工作，地方傳為「一門兩校長」佳話。

高中新路／公立實驗高中4年增3所 6成考上國立大學

少子化衝擊高中招生，公辦實驗高中卻逆勢成長，4年來增加3校。台北市數位實驗高中首屆畢業生國立大學錄取比例近六成；第二屆也有多名學生錄取台清交等資工相關科系；竹北實中三場招生說明會場場爆滿，校長卻說，要推動個別化教學，老師必須先「革自己的命」。這場教育實驗，會是少子化下的高中新路嗎？帶您看見高中教育正在發生的轉變。

教部適性揚才效果低？近6成民眾贊同補習能幫孩子進好學校 教團這樣看

黃昆輝教授教育基金會調查，近六成受訪民眾贊同補習能幫助孩子進入好學校，相較2018年再提升。教育團體評析，主要還是社會對於競爭的升學制度有不確定感，進而愈發擔憂，身邊最唾手可得的諮詢、補強單位，正好就是補習班。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。