保障學生人權 校園唾液快篩限5類型

校園毒品問題日益嚴重，教育部擬推動唾液快篩，衍生人權、隱私議題。教育部昨表示，僅針對曾有違反毒品相關法規行為、有施用毒品嫌疑，或經學校評估確有篩檢必要的個案等五類特定人員辦理，不會對學生全面採驗。

行政院長卓榮泰昨也強調，要在保障學校學生人權的前提下，僅對特定高風險對象謹慎實施，不得無謂擴大。

教育部表示，毒品危害防制條例正在修法，教育部也同步修正「各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點」，規畫篩檢程序、隱私保護及後續輔導等配套，待法源完備，才會實施唾液快篩。

教育部指出，唾篩準確度可達百分之九十六以上，且相較於尿液篩檢，唾篩僅需採集口腔唾液，可在兼顧隱私的室內空間進行，執行上更便利。教育部說明，未來唾篩對象僅限五類特定人員，包括曾有違反毒危條例行為的學生（含自動請求治療者）、休學、中輟或中途離校後申請復學且有施用毒品嫌疑者，以及有施用毒品嫌疑的學生。

此外，前三類以外的未成年學生，經學校認定有實施必要，並取得法定代理人或實際照顧者同意者，以及各級學校編制內校車駕駛人員等，也是唾篩對象之一。

新北市議員陳世軒昨質詢新北市長侯友宜相關配套，侯表示中央尚未提出標準，新北市也沒有收到明確規範，中央須統一訂出清楚的標準作業程序及法源依據，不可能由地方自行訂定規範。民眾黨四名新北市議員參選人回應聯合報的電子煙毒滲透校園專題報導，昨也開「別讓『喪屍』進校園！反毒防線全面升級」記者會，宣示反毒政見，並呼籲教育部、法務部加快政策腳步，不能再等。