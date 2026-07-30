校園唾液快篩法源未明 侯友宜：中央標準下來我們才會實行

教育部9月起推動校園唾液快篩，衍伸人權、隱私議題。新北市議員陳世軒今天在議會質詢新北市長侯友宜相關配套，侯表示，毒品防制相當重要，但進入校園執行涉及學生權益、教師負擔及校園安全，中央須統一訂出清楚的標準作業程序及法源依據，不可能由地方自行訂定規範，「中央下來，我們才會實行」。

新北市議員陳世軒質詢指出，行政院日前提出強化校園毒品防制方向，包括增加校安人員、召回教官，以及引進退休軍警或一般民眾協助，目前內容仍相當籠統，尤其未清楚說明法源依據。

陳世軒質疑，相關人員進入校園後如何執行，若涉及學生身體權，第一線人員是否可能面臨法律責任，又會不會增加教師額外負擔，行政院雖提出方向，詢問市府是否已收到更明確指示。

侯友宜表示，目前中央尚未提出標準，新北市也沒有收到明確規範，這類涉及全國校園的政策，不可能由各地方政府各自訂定自治條例或規範，應由中央統一訂出法源及執行標準，地方才有辦法執行。

陳世軒進一步表示，希望侯友宜能以市長身分替孩童及第一線教育人員發聲，向行政院、教育部反映目前制度仍有不足，尤其教育部與法務相關規範應盡快協調清楚。

侯友宜回應，市府已反映相關問題，行政院今天上午也已要求教育部把執行標準訂出來，相信行政院長已經聽到地方的聲音，呼籲教育部趕快把標準訂出來。

侯友宜說，毒品防制除有效防堵毒品，不能因此傷害學生權益或造成教師困擾，且警察是不能隨便進入校園，這些規定是否要改等，中央要先說清楚。