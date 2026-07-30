保護校園！科技強化毒品查緝 黃偉哲：支持更有力執法工具

台南市長黃偉哲今天出席行政院會，聽取法務部「毒品及毒駕防制執行概況與策進」報告。針對近期毒品與毒駕議題，黃偉哲指出，近年查獲案件增加，主因是快篩等科技鑑識工具進步，讓過去隱匿的違法行為得以精準查緝。他並感謝中央長期在經費與人力上支援地方，同時呼籲全國民眾及立法院在法律與法令層面上給予全力支持，讓第一線執法人員擁有更具威力的執法工具。

黃偉哲強調，打擊毒品絕不手軟，其中「校園防線」更是重中之重，絕對不能有絲毫放鬆。年輕學子正值人生黃金時期，一旦不慎接觸毒品、墮落毒網，往往會影響半輩子。

台南市府積極推動校園反毒工作，今年4月已率全國之先建立「校園電子煙煙油檢驗流程」，並將依托咪酯檢測試劑直接配發至各校，打造「學校初篩、警政複驗、跨局處輔導」完整機制，提升第一線教師辨識與即時介入能力。不僅強化「毒品檢測機制」，更致力於減少學生因同儕壓力而誤觸毒品的風險，從源頭防制、加強宣導，甚至朝向擴大驗毒等方向全面防堵。

今天下午南市府也將召開「115年度毒品危害防制中心第三次網絡聯繫暨諮詢會議」，召集教育、警察、衛生、社政等局處，共同盤點防制作為及精進各項工作，全面落實行政院反毒政策，持續強化「校園反毒、源頭查緝及毒駕防制」，守護市民生命安全。

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