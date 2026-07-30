管控校園電子煙 季連成：增設2到3位校安人員

校園將增設校安人員以便防治電子煙！行政院政委季連成30日表示，原本是提出「第五級保全」，但後來教育部有提出新校安人員，因此未來會請軍警退休，或一般民眾經過體力測驗與反毒校安培訓者可以作為「新校安人員」，協助教職員負責校安工作。

民眾受訓後可參加

行政院30日通過「毒品及毒駕防制執行概況與策進」報告，針對教育部的部分，將針對青少年藥物濫用推出防制作為，包括推動反毒與電子煙防制教育、跨部會合作防堵毒品與電子煙進入校園，研擬推動唾液快篩機制入校實施與訂定處遇流程並串接跨網絡資源等。

政務委員季連成說明，校園的部分會分成2部分，首先會在尊重學校自主權、教學權與輔導權下，加強校安與輔導工作。他之前曾提出「第五級保全」進入校園的概念，後來教育部有「新校安人員」，最後決定採教育部意見，招聘軍警退休，還有一般民眾加入，每校增設2到3名校安人員。

查獲電子菸校安通報

「他們需要經過體力測驗，還有反毒校安培訓！」季連成說，校安人員的工作室協助教職員維持校安、是輔導性的角色；針對校外的部分，政府也有盤點3600個學校周圍約9100多個可能的治安熱點，包括八大行業與聲色場所加強巡視，希望家庭、學校與社區一起配合反毒、反電子菸。

教育部官員也表示，會配合未來《菸害防制法》修法，若查獲學生攜帶與使用電子煙，會進行校安通報，通知衛生機關與家長或監護人進行戒菸教育或後續的轉介措施。

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