校園唾液快篩待修法上路「鎖定5類人」 教育部：不是普篩

針對外界關切校園唾液快篩規劃，教育部今（30）日重申，唾液快篩從來未規畫普篩，不會對全校學生進行全面採驗。未來是評估比照現行尿液篩檢，僅針對符合條件的特定人員辦理，包括曾有違反毒品相關法規行為、已有具體事實認為可能施用毒品，或經學校評估確有篩檢必要的個案，並非以一般學生為篩檢對象。

教育部表示，目前毒品危害防制條例正進行修法，教育部也同步修正各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點，規畫篩檢程序、隱私保護及後續輔導等配套措施，待修法完成、法源完備後，唾液快篩才會正式實施。

教育部指出，校園針對特定人員實施尿液篩檢已行之有年，此次規畫增列唾液快篩，主要是增加學校篩檢方式的選擇，而非擴大篩檢範圍。依目前資料，唾液快篩準確度可達96%以上，且相較於尿液篩檢通常須在廁所內採樣，並由同性別人員陪同監管，唾液快篩僅需採集口腔唾液，可在兼顧隱私的室內空間進行，不必進入廁所，執行上更為便利。

教育部強調，未來唾液快篩的篩檢對象及程序，仍將比照現行規定辦理，僅限五類特定人員，包括曾有違反毒品危害防制條例行為的學生（含自動請求治療者）；休學、中輟或中途離校後申請復學，且有事實足認有施用毒品嫌疑的學生；有具體事實足認有施用毒品嫌疑的學生；前三類以外的未成年學生，經學校認定有實施必要，並取得法定代理人或實際照顧者同意者；各級學校編制內校車駕駛人員。

教育部表示，推動校園毒品防制的目的，在於及早發現、及早介入，並提供必要的輔導與支持，而非對學生全面篩檢或貼上標籤。未來推動唾液快篩時，也將依法及依循明確程序，僅針對符合條件的特定人員辦理，同時兼顧學生隱私、權益保障及後續輔導支持。

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