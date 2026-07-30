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擴散驚人 桃園喪屍煙彈半年查獲1284件

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
校園毒品問題嚴重，議員舒翠玲（右）建議建立教師查察指引、強化偵查人力及研議獎勵制度。圖／截自市議會直播
校園毒品問題嚴重，議員舒翠玲（右）建議建立教師查察指引、強化偵查人力及研議獎勵制度。圖／截自市議會直播

俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯氾濫，桃市民代指出，桃園查緝依托咪酯今年上半年一二八四件，是前年卅倍，電子煙已成為依托咪酯滲透校園的重要載具，建議市府訂定教師查察電子煙ＳＯＰ、編列專案經費等。桃市府回應，將從科技偵查、校園防制、源頭管理及邊境查緝四面向強化防堵。

桃園市議員舒翠玲指出，桃市警局統計顯示，依托咪酯二○二四年查獲四十一件、四十人，二○二五年暴增至一七三八件、一八九七人；今年截至六月底已查獲一二八四件、一三四五人，顯示新興毒品擴散速度驚人。電子煙因無味、體積小且容易攜帶，成為依托咪酯滲透校園的載具。

舒翠玲說，依托咪酯的吸食年齡下降，電子煙、網路交易及同儕文化都加速毒品滲透校園，建議市府訂定教師查察電子煙的標準作業程序，讓教師有所依循；另編列專案經費，提高偵查隊辦理毒品及科技犯罪案件誘因，並研議邀退休資深警察協助校園反毒宣導與巡查。

警察局長廖恆裕表示，警方已運用大數據及ＡＩ關鍵字分析監控網路販毒，並追查物流、金流及資訊流，同時建議中央加速新興毒品預防性列管及修法管理電子煙。將持續辦理候用偵查佐甄試、爭取增補員額，並導入智慧分析系統，提升辦案效率。

目前桃市府也列管七六○處學生易聚集的校外治安熱點，加強巡查。

教育局長劉仲成說，各校皆辦理反毒教育及親職宣導，若發現疑似電子煙或毒品器具，將立即通報警方查處送驗，並向上溯源，確認學生涉毒後，即啟動「春暉專案」輔導機制，協助戒治。

衛生局長賈蔚說，衛生局持續稽查電子煙及加熱菸販售場所，並與關務署、海巡署合作加強邊境查驗，同時要求網路平台下架違法販售資訊。至今年六月底，已裁罰電子煙及加熱菸違規案件四一二件，裁罰金額達一七五六萬餘元。

校園毒品

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