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校園電子煙拉警報？台東半年19件通報 警方檢測結果出爐

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣警察局統計，今年上半年共受理19件學生持有電子菸通報案件，警方均進校檢測電子煙油，未檢出依托咪酯等毒品成分。記者尤聰光／攝影
台東縣警察局統計，今年上半年共受理19件學生持有電子菸通報案件，警方均進校檢測電子煙油，未檢出依托咪酯等毒品成分。記者尤聰光／攝影

為防止毒品滲入校園，台東縣警察局統計，今年1月至6月底，共接獲各級學校通報學生持有電子煙案件19件，警方均立即派員進入校園採集電子煙油送驗，檢測結果均未驗出近年備受關注的毒品「依托咪酯」，顯示目前通報案件尚未發現電子煙摻毒情形。

警方表示，近年電子煙可能遭摻入新興毒品，引發社會關注，因此只要接獲學校通報學生持有電子煙，便立即派員到校處理，並針對煙油進行檢測。今年上半年共受理19件校園通報案件，檢驗結果均未發現依托咪酯等毒品成分。

除強化校園毒品防制外，警方今年1月至6月底也持續深入校園辦理反毒及預防犯罪宣導，共舉辦113場次，約1萬4785人次參與，另辦理5場專題講座，吸引3112人次參加，希望透過法治教育提升學生辨識毒品及拒絕誘惑的能力。

在校園安全維護方面，警方並配合校外會執行校外聯合巡查32班次，針對撞球場、網咖、車行及刺青店等青少年易聚集場所加強查察，校園周邊巡邏達4萬3351班次，上半年未查獲違規聚集少年。

縣警察局表示，未來將持續與教育單位保持密切聯繫，針對學生持有電子煙或疑似毒品案件即時處置，同時加強校園及網路法治宣導，降低毒品危害風險，守護學生健康成長。

此外，行政院今年6月宣布研議推動「第五級保全」制度，規畫具軍警或特勤背景人員進駐校園協助維安與防毒。不過教育部表示，目前仍屬研議階段，定位為各級學校可採行的輔助措施，相關權責、配套及施行細則仍待跨部會及立法院完成討論後公布。

校園毒品 電子煙 台東

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