校園反毒／警方：校園通報非強制 緝毒受限情資不足

依托咪酯類「喪屍煙彈」盛行，造成少年、學生施用毒品問題惡化；警方分析，未強制規定學校通報販毒情資給警察，且校方提供情資常不完整，警方據此查獲案件偏低，建議強化教師辨識施用毒品學生及通報情資能量。

曝險少年行政輔導先行機制二○二三年七月上路，刑事局統計全國各地少年輔導委員會輔導曝險少年，截至今年五月共一九九四人，其中施用三、四級毒品一七九四人最多，占比達九成。

據統計，警方查獲少年涉毒觸法人數近年增加，從二○二一年六六四人、二○二二年四五六人，增至去年一○一二人；去年涉毒少年以依托咪酯類七○九人最多。

警方分析，依托咪酯類現為一級毒品，前年十一月廿七日從三級毒品升二級生效，施用一、二級具刑事責任，且以電子煙吸食方便，致查獲少年涉毒觸法大增。

警察未經校方同意，不得任意進入校園，各縣市少年警察隊設校責區人員，定期與負責的學校聯繫；校方掌握毒品情資可視學生意願協調指證，或用「毒品來源通報資料表」透過校外生活輔導會函轉警察機關，警方每年獲報約二百件，但據此查獲案件偏低。

少年業務警官說，電子煙不像紙菸味道明顯，學生偷抽，教師不易察覺，也不能搜書包，學生帶去學校多是一般煙彈，因施用喪屍煙彈後狀態明顯，容易被發現，多在校外吸食。校方得知學生吸毒，依教育部「春暉小組」機制輔導，未強制規定要報警。

警官說，校方為保護提供情資的學生，或無法掌握較深入情資、不熟悉蒐報方式，通報情資常不完整，警方難以追查。

檢警近年達成共識，如學生有意提供情資，警方以「職務報告」取代「證人筆錄」請票，以保護情資來源，警方也曾建議教育部強化教師相關能力。警官說，應讓教師了解如何從外貌、精神狀態辨識施用毒品徵候，並建立互信讓學生願提供更多情資，法院應重判販毒給未成年者。

警政署訂定「教育單位發現疑似毒品、製造或施用毒品之器具移請警察機關查處流程」，校內發現疑似毒品得通報警方入校檢驗，將結果回饋學校做為輔導參據；學校輔導發現販毒情資，得依教育部訂定「教育單位協助檢警緝毒溯源通報作業要點」通報警方溯源偵辦。