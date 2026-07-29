校園反毒／通報案件增 教部：校園唾液快篩就等修法

電子煙及新興毒品滲透校園，引發關注。教育部表示，將配合「毒品危害防制條例」修法，於法源明確、程序完備後，推動校園唾液快篩機制。

對於校園電子煙及新興毒品通報件數增加，教育部表示，校安通報的目的在於「早期發現、即時介入」，這反映學校對新興毒品及電子煙危害的警覺性持續提升，主動查察、即時通報及介入輔導機制已逐步落實。將持續強化高風險學生清查及篩檢機制，並結合警政單位針對校園周邊高風險熱點加強聯合巡查，降低毒品流入校園風險。

教育部說，校園毒品來源多來自校外供應鏈，已與警政署建立毒品情資互饋及入校聯防機制，學校若發現疑似毒品或相關器具，得依移請警方協助；同時結合衛福部、法務部、警政署及數位發展部，加強查緝校園藥頭、網路違法販售及源頭管理，防堵毒品流入校園。

教育部還提到，將配合行政院完成「毒品危害防制條例」修法後，推動校園唾液快篩機制，在法源明確、程序完備的前提下，協助學校更有效落實藥物濫用防制工作。

針對電子煙問題，教育部表示，已將菸害防制與反毒教育納入十二年國教課程及健康促進學校必選議題，透過入校宣導、分齡教材及ＡＩ辨識工具，提升師生對電子煙及新興毒品的辨識能力，並加強宣導「依托咪酯」等偽裝性高的新興毒品危害，強化學生風險辨識與自我保護意識。

教育部指出，學校若查獲學生攜帶或使用電子煙，應立即辦理校安通報，並依案情移請衛生或警察機關依法處理，未成年學生須通知家長共同參與後續輔導，並依個案需求提供戒菸教育或春暉輔導，透過跨專業合作，協助學生遠離菸害與毒害。