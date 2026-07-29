校園反毒／煙毒低齡化 各縣市如臨大敵

聯合報／ 地方社會中心、政治中心記者／連線報導
聯合報「陽光行動」報導電子煙毒品滲透校園，桃園市長張善政表示，市府立場非常明確，就是要精準防堵，絕不能讓校園出現任何毒品滲透的破口。記者朱冠諭／攝影
聯合報「陽光行動」報導電子煙毒品滲透校園，桃園市長張善政表示，市府立場非常明確，就是要精準防堵，絕不能讓校園出現任何毒品滲透的破口。記者朱冠諭／攝影

聯合報追查校園毒品問題，發現電子煙毒已全面入侵校園，對象也正低齡化。全台各縣市首長與教育局紛紛提出因應作為：國民黨立委表示，電子煙毒加速滲透校園且低齡化，現行防制力道嚴重不足，呼籲跨部會整合，從源頭打擊網路販售與毒品供給；民眾黨團幹事長邱慧洳主張全面強化管制電子煙並加重刑責，杜絕毒害。

台北市長蔣萬安指出，市府已跨局處研擬方案，兼顧事前宣導、精準辨識、後續防堵到專業輔導全力把關。桃園市長張善政表示，市府已列管七六○處校外治安熱點，從校外高風險據點一路向上溯源，並整合警政、教育、衛生等局處，全力守護校園安全。

高雄是全台唯一設置毒防局的縣市，市長陳其邁表示，已推動「防毒社區化」建構防禦網，教育局也以識毒、防煙、快篩與跨局處合作四路並進。

新竹市長高虹安說，市府已加強盤查全市一二七處校園周邊治安顧慮熱點，從預防、查緝、溯源及輔導四大面向防堵毒品入校，鎖定社群平台巡查，涉毒少年列為高關懷對象，每月關懷訪視。

國民黨立委羅廷瑋說，校園反毒不能全推給教育現場，政府應整合教育部、衛福部、警政署及數發部，從源頭查緝阻斷，並提供學校完善的辨識、通報與輔導機制，切勿以「持續精進」敷衍，積極守護學生健康。

國民黨立委陳菁徽表示，面對電子煙毒這類新興毒品問題，國家須從源頭建構完整防治體系，整合教育、衛政、警政、法政及數位科技資源，打造安全防護網，及時接住每一位孩子。具體工作包括阻斷網路銷售管道、強化師生辨識新興毒品的能力與通報機制、提升查緝力道，並提供心理支持、家庭協助及戒癮治療，建立一道完整防線。

邱慧洳表示，民眾黨團提出「菸害防制法」修正草案，主張全面強化電子煙管理，包括禁止持有電子煙及其組合元件、加重製造、輸入及供應的刑責，同時要求網路平台落實下架義務，並且納入未成年戒菸教育機制，希望從源頭阻斷電子煙與毒品流入校園。

校園毒品

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