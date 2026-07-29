校園反毒／教團籲「政府應跑在學校前面」

本報陽光行動推出「電子煙毒大舉滲透校園」專題，為防堵摻混依托咪酯「喪屍煙彈」等新興毒品透過電子煙流入校園。教師團體呼籲，教育部、衛福部與警政體系都應聯繫嫁接，跨部會研擬對策，跑在學校前面；家長團體則認為，教育部應加強情境式教學，讓學生了解吸毒可能帶來的連帶後果及拒絕技巧。

全教產理事長林蕙蓉表示，電子煙、毒品還是要從源頭加強處理，曾聽學生談論，電子煙加熱霧化器可在拍賣網站輕鬆取得，賣家當然不會直接寫明是電子煙，而是以各種詞彙「暗示」，如果學生都能跟老師談論取得方法，代表有心想取得一點都不難。

林蕙蓉談到，警政單位不會不知道該狀況，但如同防範詐騙一般，應該隨賣家話術，滾動修正應對方法；教育部、衛福部與警政體系都應該完善嫁接，先做好跨部會研究、研擬應對方法，而非完全交由學校把關，政府應該跑在學校前面。

林蕙蓉也指出，目前無論是五百人的學校，還是一百人的學校，都是配一名身教組長，但光處理霸凌、性平等疑難雜症就可能分身乏術，建議中學學務人力編制應重新檢討，希望教育部拿出肩膀來。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，教育部反毒工作不能只停留在宣導毒品種類，而應深入探討校內、校外同儕關係如何影響學生接觸毒品，透過情境式教學，讓學生了解同儕壓力、吸毒可能帶來的連帶後果及拒絕技巧。政府也應加強查緝吸收、利用未成年人的毒品犯罪及校園藥頭，從源頭阻斷毒品流入校園，才能真正提升反毒教育成效。

王瀚陽建議，教育部未來推動校園唾液快篩，應在家長同意、兼顧學生隱私及避免標籤化的前提下進行。他認為，若獲得家長同意，採普篩方式反而比僅針對特定學生快篩，更能避免學生被貼上標籤，也有助發現尚未被掌握的高風險學生。