回響／教育部推唾液快篩進校園 江啟臣籲中央：9月開學前補齊法源

聯合報「電子煙毒大舉滲透校園」陽光行動專題，引發熱議。國民黨台中市長候選人江啟臣表示，教育部推動校園唾液快篩，但實務上因欠缺明確法律授權與配套SOP，讓基層焦慮，呼籲中央必須在9月開學前補齊法源，並給足篩檢經費與技術指引。

江啟臣表示，面對依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）滲透校園，絕對零容忍，打擊毒品必須跨部會從源頭斬草除根。毒品背後往往涉及黑幫與複合式犯罪，呼籲中央必須給予警政與司法機關最堅強的後盾，強化對撞球場、網咖等校外熱點的查緝，從源頭切斷製毒、走私與販售管道。

江啟臣說，距離9月開學只剩一個月，教育部推動校園唾液快篩，目前在法規與實務上讓基層非常焦慮。如果僅靠行政辦法、缺乏明確的法律授權與配套SOP，遇到高風險學生，但家長失聯或拒簽時，第一線老師、教官跟警察將面臨極大的法律風險與執行兩難，甚至讓快篩形同虛設。中央必須在開學前把法源補齊、把篩檢經費與技術指引給足，別讓防毒第一線孤立無援。

江啟臣強調，在校園內部的防護上，他主張「程序正當與比例原則」，反對無差別、全校性的全面搜書包或普篩，因這會破壞師生信任，也不應該把學生視為潛在犯人。學校若有具體事證，足以合理懷疑學生攜帶毒品或電子煙等違禁品，應嚴格依教育部規範的正當程序處理，這才能在保護校園安全與維護學生權益之間取得平衡。

另外，要落實跨局處的春暉小組與社會安全網，結合教育、警政、社政與毒防中心的力量，以專業輔導與關懷代替懲罰，把孩子拉回正軌，建構台中最堅固的校園防毒網。

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