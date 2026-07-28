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回響／電子煙毒滲透校園 南投縣全面盤點校園周邊設巡查熱點

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
電子煙毒害國人，甚至入侵校園。聯合報系資料照
電子煙毒害國人，甚至入侵校園。聯合報系資料照

聯合報「電子煙毒大舉滲透校園」陽光行動專題引發社會關注，唾液快篩預計9月引進校園。南投縣教育處表示，將與擴大跨局處合作，針對全縣校園及周邊全面盤點，設置治安與校安巡查熱點，並配合唾液快篩，加強防範毒品滲入校園。

南投縣教育處指出，不少孩子因好奇嘗試誤觸煙毒，面對電子煙毒對校園的威脅，除了督促校園端強化宣導，提高學生對依托咪酯等新興毒品的認知，更將擴大跨局處合作，針對全縣各中小學、高中職及其周邊查察作為，防範校園煙毒問題。

縣府將結合教育處、警察局、校外會、衛生局與社會局等跨局處資源，採取「預防、查察、輔導、打擊」的實務做法外，更金針對全縣各中小學、高中職校園及周邊進行全面盤點，並設置治安與校安巡查熱點，加強防制煙毒進入校園。

教育處也表示，教育部「唾液快篩」政策預計九月上路，待法源依據及相關篩檢、通報等配套等確立，屆時將全力配合，讓唾液快篩定位為「特定人員」的早期辨識輔助工具，若快篩或尿篩呈現陽性，學校將立即啟動「春暉小組」協助輔導。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

校園毒品

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