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電子煙成校園毒品破口 張善政：760處校外治安熱點全面防堵

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
聯合報「陽光行動」今報導電子煙毒品滲透校園，桃園市長張善政表示，市府立場非常明確，就是要精準防堵，絕不能讓校園出現任何毒品滲透的破口。記者朱冠諭／攝影
聯合報「陽光行動」今報導電子煙毒品滲透校園，桃園市長張善政表示，市府立場非常明確，就是要精準防堵，絕不能讓校園出現任何毒品滲透的破口。記者朱冠諭／攝影

聯合報「陽光行動」今報導電子煙毒品滲透校園，引發社會關注。桃園市長張善政表示，新興毒品正透過電子煙等新型態包裝接近學生，市府立場非常明確，就是要精準防堵，絕不能讓校園出現任何毒品滲透的破口，並已整合警政、教育、衛生等跨局處力量，全力守護校園安全。

張善政表示，警方將持續加大對校園安全環境的支持力度，若校方查獲疑似毒品或相關器具，可第一時間交由警方追查，不會只停留在處理個案，而是要一路向上溯源，查出藥頭、切斷供應網絡，從源頭打擊毒品犯罪。

張善政指出，目前市府已列管全市760處學生容易聚集的校外治安熱點，由教育、警政、衛生及社區力量共同加強巡查，防制工作不能只守在校門內，而是要主動從校外高風險據點一路追查到毒品供應源頭，全面降低學生接觸毒品的風險。

針對中央推動校園內唾液快篩新制，張善政表示，市府已提前做好相關準備，包括快篩資材整備及人員操作訓練，只要中央完成法規程序，桃園就能第一時間快速接軌，儘速落實校園防毒措施。

張善政強調，毒品防制不能等到事件發生後才處理，而是要透過跨局處合作、強化校園周邊巡查及源頭查緝，建立完整防護網，避免新興毒品透過電子煙等形式危害下一代，打造更安全的校園環境。

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