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杜絕校園毒品不能等 劉建國：新興毒品不能用舊思維應對

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國今天表示，面對俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品，中央與地方都不能再以舊思維應對，而是要快速、有效防堵毒品進入校園。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國今天表示，面對俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品，中央與地方都不能再以舊思維應對，而是要快速、有效防堵毒品進入校園。記者陳雅玲／攝影

聯合報推出「電子煙毒大舉滲透校園」陽光行動專題，引發各界關注。民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國今天表示，面對俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品，中央與地方都不能再以舊思維應對，而是要快速、有效防堵毒品進入校園。他支持教育部推動唾液快篩進入校園，強調相關法規正加速修正，將持續督促主管機關儘速完成配套，守住校園防線。

劉建國指出，許多年輕人接觸毒品，往往是從電子煙開始，在不知情的情況下吸食摻有毒品的煙彈，因此防制工作必須從源頭做起。目前已有依托咪酯唾液快篩試劑，他認為，執法人員查獲持有電子煙或可疑煙彈時，就應立即採取必要檢驗措施；若是學生持有，也應透過快篩及早確認，避免放任毒品持續滲透校園。

他表示，新興毒品犯罪型態不斷翻新，政府不能再沿用過去的作法，而應以更快速、更有效率的方式因應，否則危害只會持續擴大。至於唾液快篩入校涉及的法源依據及相關配套，目前都在修正中，待制度完善後，關鍵就在於落實執行，他也會持續監督相關單位，務必把毒品阻絕於校園之外。

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