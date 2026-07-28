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回響／校園電子煙喪屍煙彈引憂 王美惠籲中央跨部會合作築反毒防線
聯合報推出校園電子煙及新興毒品氾濫專題，引發各界關注。民進黨嘉義市長參選人、立委王美惠今天表示，教育部應持續強化校園反毒教育，提升學生、教師及家長對電子煙與「喪屍煙彈」危害的認識，同時加強教師辨識新興毒品的能力，落實「辨風險、早發現、阻來源、重輔導」四大防制主軸。
王美惠指出，政府已將依托咪酯等新興毒品納入管制，但隨著電子煙及相關毒品持續流入校園，仍須進一步加強管理與防堵，避免毒品透過新型態載具接觸青少年，危害學生身心健康。
她認為，防制新興毒品不能僅依靠單一部會，教育部、衛福部、法務部及警政單位應建立更緊密的跨部會合作機制，從校園教育宣導、毒品源頭查緝，到戒癮治療及輔導資源，全方位建構防護網。
王美惠強調，唯有中央與地方攜手合作，結合學校、家庭及社會力量，共同推動反毒教育與防制措施，才能有效阻絕新興毒品滲透校園，守護學生安全，讓孩子在健康、安心的環境中成長。
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