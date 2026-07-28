回響／防堵毒品入侵校園 陳亭妃拋校園反毒政見

針對防制毒品入侵校園，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃表示，防毒工作不能只有查緝，更重要的是預防與陪伴，對於誤觸毒品的學生，市府應提供教育、心理諮商、醫療及社福等完整支持，以專業與愛心協助孩子遠離毒品、重新回到正常學習與生活軌道。

有關教育部規畫9月推動校園唾液快篩政策，陳亭妃表示，只要中央完成毒品危害防制條例及相關施行細則修法、經費與配套措施，地方政府一定全力配合，儘速完成各項準備工作，讓學校有更多元、更即時的篩檢工具，同時兼顧學生權益及輔導需求，但篩檢仍應以具有明確風險特定對象為原則，避免造成學生標籤化。

另外，依現行規定，菸品、電子煙及其他有礙學生健康的物品本就屬於違禁物品，學校應依法辦理校園安全檢查，但所有程序都必須兼顧學生隱私與基本權益，依法行政，而不是無差別搜查。

陳亭妃認為，校園自主與學生受教權必須受到尊重，但涉及毒品、刑事案件或校方提出協助需求時，警政單位應依法迅速介入，市府也將持續強化教育、警政雙向聯繫與情資共享，提升處理效率。

陳亭妃提出建議，將由市長每3個月親自主持一次跨局處防毒會議，定期檢討校園毒品防制成效，訂定具體減少校園毒品事件的目標，整合各局處資源滾動修正策略，讓防毒工作制度化、常態化，打造讓家長安心、學生放心的健康校園。

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