電子煙毒害滲透校園 桃園市長參選人黃世杰：修法重罰之外更要強力執法

聯合報「陽光行動」今報導電子煙毒品大舉滲透校園，引發各界關注。民進黨桃園市長參選人黃世杰表示，立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正，加重毒駕處罰，是社會共同努力的重要成果，但修法只是第一步，未來仍須持續從校園防制、源頭查緝、強化偵查及重罰毒駕等面向著手，才能真正根絕毒害。

黃世杰表示，自己過去擔任法務部次長期間，就已注意到依托咪酯「喪屍煙彈」問題。今年5月底，他也提出「校園守護、源頭斷鏈、強化偵查、毒駕重罰」四大主張，希望全面防堵毒品危害，其中多項建議已獲行政院及司法院採納，並陸續提出相關修法草案。

黃世杰指出，依托咪酯已於6月底正式列為一級毒品，製造、運輸及販賣最重可判處死刑，施用者最重可處5年有期徒刑，顯示政府已逐步加強對新興毒品的打擊力道。

他說，立法院今日三讀修正「道路交通管理處罰條例」，未來毒駕或拒絕檢測者將一律吊銷駕照，若毒駕致人重傷，更終身不得再考領駕照，這是各界共同推動社會進步的重要成果，但距離徹底根絕毒害仍有很長一段路要走。

未來他將持續緊盯先前提出的四大主張，從校園防制、查緝毒品源頭、提升司法偵辦效能到加重毒駕責任。

黃世杰也呼籲，不分朝野的立委應共同支持相關法案及預算，打造無毒成長環境，保障下一代健康成長，修法只是第一步，真正的挑戰在於落實執法、強化預防。

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