回響／防堵「喪屍煙彈」滲校園 台南率先建電子煙煙油檢驗機制

聯合報陽光行動推出「電子煙毒大舉滲透校園」專題，引發社會關注，為防堵摻混依托咪酯、俗稱「喪屍煙彈」等新興毒品透過電子煙流入校園，台南市政府今年4月率全台之先建立「校園電子煙煙油檢驗流程」，並配發依托咪酯原物質檢測試劑至各級學校，建構「現場初篩、警政複驗、後續輔導」處置機制，提升校園辨識及應變效率。

市長黃偉哲表示，新興毒品偽裝手段不斷翻新，傳統通報與檢驗流程耗時，容易錯失第一時間介入的良機。為此，台南市緊密串聯教育、警政、衛生與社政四大系統，建立全方位防毒網絡。在源頭查緝上，由警政全力追查毒品供應鏈與背後黑手；在後續輔導上，對誤觸毒品的學生則透過春暉與戒治機制，以專業與愛心陪伴其重返正軌。

教育局也表示，學校查獲疑似電子煙後，可依標準作業流程先進行煙油初步篩檢，若初篩呈陽性或結果有疑義，立即送交警察局少年警察隊複驗確認，並同步啟動校安通報、通知家長，視個案情形結合警政、衛政等單位介入，依規定納入春暉輔導機制持續追蹤，縮短辨識、通報及後續輔導時程。

教育局指出，台南市已定期開毒品防制中心跨局處聯繫會議，建立教育、警政、衛政及社政合作機制，從校園宣導、查緝辨識、通報應變到個案輔導及戒治轉介，形成完整防制體系，強化校園安全防護。

此外，市府也將配合教育部推動校園唾液快篩政策，待「毒品危害防制條例」及「各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點」修正完成後，依中央規定辦理並訂定校園配套措施，持續提升校園毒品防制及即時應變量能。

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