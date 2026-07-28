電子煙毒大舉滲透校園成國安危機 邱慧洳：看見問題才能阻止誤入歧途

電子煙毒全面滲透校園，嚴重影響學子身心健康，民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳今天說，電子煙早已不只是菸害問題，更成為毒品滲透校園的管道，民眾黨團主張全面強化電子煙管理，包括禁止持有電子煙及其組合元件，唯有看見問題才能阻止下一個孩子誤入歧途。

針對本報「電子煙毒大舉滲透校園」系列報導，邱慧洳表示，聯合報近日透過深度採訪，訪問多位曾經接觸電子煙、毒品的年輕人，還原電子煙如何一步步滲透校園，同時也揭露許多令人憂心的真相，許多孩子接觸電子煙不是因為叛逆，而是因為一句朋友的邀約、一份想融入同儕的渴望。

「要不要試一口？」邱慧洳指出，一句看似平常的邀約，卻可能成為成癮的開始，也讓許多孩子在好奇心與同儕壓力下，進而踏出錯誤的第一步。

邱慧洳表示，電子煙早已不只是菸害問題，更成為毒品滲透校園的管道，許多青少年在接觸電子煙後，進一步成為毒販鎖定的目標，甚至接觸到摻有毒品的「喪屍煙彈」，原本以為只是「試一口」，最終卻可能陷入難以擺脫的菸癮，甚至毒癮。

邱慧洳說，民眾黨團提出「菸害防制法」修正草案，主張全面強化電子煙管理，包括禁止持有電子煙及其組合元件、加重製造、輸入及供應的刑責，同時要求網路平台落實下架義務，並且納入未成年戒菸教育機制，希望從源頭阻斷電子煙與毒品流入校園，守護孩子不能等到成癮才補救，校園不能成為電子煙與毒品滋生的溫床。

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