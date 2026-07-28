毒品寄生電子煙入侵校園 立委吳宗憲拋「三層防線」拒盲目普查

面對依托咪酯等新興毒品寄生電子煙入侵校園，立委吳宗憲主張應從「源頭阻絕、校園關懷、外圍稽查」三層面著手，他強調，防毒應從海關與網路截斷載具，校園採檢與搜書包則須恪守比例原則與人權，採精準查察而非全校普搜，並呼籲警政跨局處聯合稽查校外熱點，徹底剷除毒品商業鏈。

吳宗憲表示，電子煙毒已存在校園，地方政府應從「源頭、校園、外圍」三層次下手，源頭截斷才是不二法門，防制毒品不能只在末端把學生當犯罪者抓，中央地方必須聯手從海關、網路查緝非法電子煙載具進口，上游若不關緊載具水龍頭，下游再怎麼查都清不完。

至於校園關懷尿檢必須符合「比例原則與信任」，吳宗憲說，尿液採檢是「精準關懷、不是大規模獵巫」，應聚焦高風險個案與特定情資對象且同意，而非盲目全面普查；檢驗是保護孩子，不是標籤孩子，一定要有完備的程序、輔導與戒治出口。

針對唾液快篩9月上路前，他建議政府「預算、細則、訓練」三到位，經費要到位、細則說清楚，針對「具有合理懷疑或安全事故個案」訂定SOP，且試劑的科學敏感度與特異性數據必須透明，第一線執法與校安人員的教育訓練必須在開學「前」全數完成，勿倉促上路。

他也主張警力應優先部署在校園周邊的高風險熱點—像撞球場、網咖等，規劃巡邏與執法SOP，必要時「再」結合唾液快篩，讓孩子每天出入路線都納入保護範圍。

目前未把電子煙列為違禁物品，是否要通令各校擴大搜書包？吳宗憲說，明確列入「校園違禁品」合理且必要，但搜書包應精準查察，反對「全校性普搜」，由於搜書包涉及學生隱私與人權，若採取「全校大動作普搜」，會讓校園氣氛淪為被監控「管訓營」，反而逼使學生把毒品藏得更深、更難察覺黑數。

警察入校園執法，是否放寬擴大授權？吳宗憲表示，警察入校應「精準情資、短暫入校」，反對常態進駐會讓校園氣氛變成「被監控」，規劃退休軍警擔任「第五級保全」填補教官退出的校安真空，能強化「識毒、防毒」防火牆。

針對校外毒品可疑熱點，他建議，啟動警政與縣府跨局處聯合稽查，結合建管、消防、商業、衛生等局處，第一步和業者建立合作機制，讓負責人知道電子煙毒品的法律責任，願意主動拒絕可疑交易並提供線索；第二步針對頻繁涉毒或提供違法場所的店家聯合稽查，利用行政罰鍰、勒令停業或斷水斷電，剷除毒品寄生的商業鏈。

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