聽新聞
0:00 / 0:00
教育部推唾液快篩進校園 張麗善：應有法源、校園防毒應以教育為本
聯合報「電子煙毒大舉滲透校園」陽光行動專題引發社會關注，教育部預計九月將唾液快篩引進校園，雲林縣長張麗善今表示，應有法源依據再全面推動，並強調除建立完善的篩檢及通報機制外，更應以教育為本、預防為先。
張麗善表示，為有效防制毒品進入校園，縣府尊重並配合教育部整體政策規劃，但校園藥物濫用防制工作涉及學生權益保障、法制程序及校園行政執行等多面向事項，應於「毒品危害防制條例」修正完成並具備明確法源後，再全面推動校園唾液快篩機制，有助於提供學校第一線人員一致且明確的執行依據。
張麗善表示，在修法完成前，縣府將持續依現行法令及教育部相關規定，督導各級學校落實校園藥物濫用防制工作，並協助辦理承辦人員教育訓練、培育校園防毒種子師資以及簡化採購與行政流程，協助學校預為準備，待法源完備後，協助轄內各級學校順利銜接新制，提供必要行政支持與資源，持續強化校園藥物濫用防制網絡。
她指出，校園防毒工作除建立完善的篩檢及通報機制外，更應以教育為本、預防為先，唯有從品格養成、健康促進及家庭、學校、社會共同參與等面向扎根，方能從源頭降低學生接觸毒品的風險，縣府將持續督導各校深化品德教育、生命教育及法治教育，引導學生建立正確價值觀、提升拒毒識能與自我保護能力。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。