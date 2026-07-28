聽新聞
0:00 / 0:00
回響／電子煙、新興毒品入侵校園 屏東縣府強化跨局處安全防護網
聯合報今天推出校園電子煙及新興毒品氾濫專題，引發關注。屏東縣政府表示，守護青少年身心健康是縣府責無旁貸責任，採取「宣導預防」與「跨局處合作」，構築校園安全防護網。
教育處表示，多元活動引導正向發展，爭取中央計畫補助，透過「適性教育活動」及「紙風車反毒戲劇巡演」，引導學生參與正向健康活動。另外全面深入轄內國中小與高中職防毒宣導，今年上半年度辦理逾900場次，提升學生的健康識能，並善用親師座談與校慶辦理家長研習，有效串聯家庭防護力量。
「跨局處聯防與社區延伸」，屏東縣府指出，結合跨局處聯合稽查與防制機制，定期與警察局少年隊及校外會召開聯繫會報、滾動檢討治安熱點，結合衛生局暑期防毒夏令營，延伸校園防護網。
對於相關檢驗與校園安全檢查部分，教育處表示，將依教育部相關政策明確，兼顧學生權益，審慎推動各項執行作業。
警察局少年隊表示，將少年易聚集場所及高風險場所列為重點巡查對象，包括網咖、撞球場、電子遊戲場、KTV及其他易滋生治安問題場所，並依治安狀況規畫臨檢、巡邏及專案查察勤務。
警察局少年隊指出，針對利用電子煙販售毒品、新興毒品或吸收少年從事犯罪等案件，結合第三方警政、情資蒐報及溯源偵辦，持續掃蕩販毒網絡；透過校園宣導及與教育、社政等單位合作，及早發現高風險學生，降低毒品危害，打造安全健康的學習環境。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。