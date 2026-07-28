回響／電子煙、新興毒品入侵校園 屏東縣府強化跨局處安全防護網

本報今日「陽光行動」報導，揭露新興毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）混入電子煙油後，易被年輕學子取得，加上警方進入校園辦案，有法律規定，查緝不易。台中市警局表示，目前警員進入校園執法，仍依照警政署在2017年、2025年的規定辦理，今年迄今有36件學校通報協助處理校園治安事件，查獲32件少年涉犯毒品案，另與教育局連巡209班次，以防範毒品入侵校園。

2026-07-28 15:06