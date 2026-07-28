回響／校園反毒不能只靠快篩 張嘉郡：政府必須跑在毒販前面

聯合報「電子煙毒大舉滲透校園」陽光行動專題引發社會關注，教育部預計九月將唾液快篩引進校園，國民黨立委、雲林縣長參選人張嘉郡表示，「毒販正在想辦法靠近孩子，政府就必須比毒販更早一步」，未來可以結合AI，分析校園周邊犯罪熱點，透過匿名通報App等方式，用大數據分析毒品流向與販毒模式，來防堵毒品進入校園。

張嘉郡表示，校園的毒品防治需要政府、學校、家庭、社區多方合作，「毒販正在想辦法靠近孩子，政府就必須比毒販更早一步」，未來可以結合AI，分析校園周邊犯罪熱點，透過匿名通報App等方式，用大數據分析毒品流向與販毒模式，來防堵毒品進入校園。

針對唾液快篩進入校園政策，張嘉郡表示，應先確立法源依據，確立取得家長同意、保護學生個資、個案輔導轉介等SOP機制，由縣府成立跨局處的專責單位協助、督促與執行，讓唾液快篩可以成為反毒的一項有效防治工具，避免讓各校出現各自為政，影響執行成效。

她也提到，唾液快篩只是毒品防治政策的一環，重點不只是抓毒品，而是設法切斷毒品進入校園的管道，讓孩子無法接觸、也不想接觸，透過跨局處專案小組，整合教育處、警察局、衛生局、社會處、少年輔導委員會及地檢署資源，每月檢討校園毒品熱點及高風險個案。

張嘉郡表示，唾液快篩不是反毒的終點，而是管控的起點，目的不是為了篩出更多學生，而是要讓更少孩子接觸毒品，讓更多家庭及早獲得協助與支持，把販毒集團阻絕於校園之外。

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