回響／高虹安防毒品入校 祭預防、查緝、溯源、輔導4招

聯合報陽光行動推出「煙毒風暴」專題報導，揭露電子煙在校園流竄，更成新興毒品「喪屍煙彈」入侵青少年的產品。新竹市長高虹安表示，市府從預防、查緝、溯源及輔導4大面向防堵毒品入校，並盤點全市127處校園周邊治安顧慮熱點，加強巡查。

高虹安表示，市府長期防制毒品入侵校園，採取「預防、查緝、溯源、輔導」4大面向並行，除強力查緝販毒集團、向上溯源追查藥頭，也透過校園法治教育、網路巡邏、校責區警員定期訪視及教育警政聯繫機制，結合教育處、校外會及少年法庭建立跨機關合作網絡，及早掌握高風險個案。

針對電子煙及新興毒品交易轉入網路，高虹安指出，警方持續針對FB、IG、X等社群平台巡查，查緝利用網路販售新興毒品的不法行為；涉毒少年則列為高關懷對象，每月至少關懷訪視1次，少年警察隊也定期進入國、高中職，透過案例分享、時事分析及法治教育，提高學生辨識毒品及拒毒能力。

至於教育部規畫今年9月起推動校園毒品唾液快篩機制，高虹安已責成教育處進行整備，包括學校承辦人員教育訓練、作業流程規畫及跨局處協調，相關經費將依中央核定計畫及補助方式辦理，並爭取中央經費支應；後續也將依教育部正式發布的施行細則及標準作業程序執行，兼顧學生權益與校園安全。

高虹安也指出，學生涉毒問題並不侷限校園，市府採「校內預防、校外查緝」雙軌策略，撞球場、網咖、車行、刺青店等學生易聚集場所，均列為警方治安巡查重點，由少年警察隊、各分局及派出所加強巡邏、臨檢與聯合稽查，鎖定疑似毒品交易、幫派聚集及少年偏差行為查察。

目前市府與校外會每季召開警政聯繫會議，持續盤點全市127處校園周邊治安顧慮熱點，包括疑似毒品交易據點，並滾動調整巡邏路線及勤務部署。警察局每月也執行「少年保護查察勤務」，針對少年易聚集及妨害身心健康場所加強查察；一旦查獲毒品犯罪，將向上溯源追查販毒集團及藥頭，並結合教育、社政資源介入輔導，全力阻斷毒品接觸青少年的管道。

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