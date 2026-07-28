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回響／電子煙毒入侵校園 鄭照新：中市採宣導、清查、戒癮三級防制

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
電子煙造型外觀有如口紅筆，好攜帶隱蔽性高。聯合報系資料照
電子煙造型外觀有如口紅筆，好攜帶隱蔽性高。聯合報系資料照

聯合報「電子煙毒大舉滲透校園」陽光行動專題，引發熱議。台中市副市長鄭照新表示，台中市採宣導、清查與戒癮三級防制校園毒品濫用，依法鎖定高風險學生進行尿液採驗，但尿液採檢範圍，現階段仍依中央現行規定辦理，不採全面普篩。

本報今天「陽光行動」專題報導新興毒品喪屍煙彈滲透校園，依托咪酯混入電子煙油後，外觀幾乎與一般電子煙無異，不僅增加校園查察難度，也讓防毒工作面臨全新挑戰。

面對新型態毒品入侵校園，鄭照新指出，台中市依法鎖定高風險學生進行尿液採驗，尿液採檢範圍，現階段仍依中央現行規定辦理，不採全面普篩；校園唾液快篩也配合中央毒品危害防制條例修正案完成立法程序後推動，相關採檢快篩試劑及執行經費，視中央核定及補助方式妥善編列。

鄭照新表示，學生書包或個人物品的安全檢查，涉及學生隱私權、身體自主權及財產權，不宜採取全校性、無差別或例行性的全面搜查。學校如有具體事實足以合理懷疑學生攜帶毒品、電子煙等相關違禁物品，得依教育部校園安全檢查規定，由適當人員依比例原則及正當程序進行必要檢查。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

校園毒品

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