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電子煙成為毒品進校園載具 何欣純提4道防線阻斷

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人、立委何欣純（左三）今天說，電子煙已經不只是單純的菸害問題，更可能成為依托咪酯等新興毒品進入校園的載具。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人、立委何欣純（左三）今天說，電子煙已經不只是單純的菸害問題，更可能成為依托咪酯等新興毒品進入校園的載具。圖／何欣純提供

高中以下學生使用電子煙增加，根據教育部近3年校安通報，疑似吸食電子煙從499件暴增到去年的1692件，而電子煙盛行包括依托咪酯等毒品被做成煙彈，危害青少年身心；教育部預計9月開學將唾液快篩引進校園。對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天說，電子煙已經不只是單純的菸害問題，更可能成為依托咪酯等新興毒品進入校園的載具。

她說，她在2020年就已經在立法院推動「菸害防制法」修法，避免新興菸品在校園持續擴散，今年6月也再次共同提出修法，主張將電子煙持有、違法流通及網路販售納入更完整的管理。

未來若有機會擔任台中市長，校園毒品防制將採取「精準辨識、依法檢查、源頭阻斷、輔導介入」四道防線。尿液採檢不應對全體學生進行無差別普篩，而是依照具體風險及現行特定人員規定，經過專業評估及必要程序後實施。

何欣純說，在校園安全檢查方面，她不贊成全面、無差別搜索學生書包，但也不能讓電子煙成為校安漏洞。市府應要求各校全面檢視校規，明確將電子煙、煙彈、不明煙油及相關組合元件列為違禁物品。接獲通報或具有合理懷疑時，必須依教育部校園安全檢查規定，由兩人以上依法執行、全程錄影、妥善保密，同時補助學校必要的錄影、封緘及保管設備，兼顧校園安全、學生隱私與人權。

她說，警察入校也不是愈多愈好，而是該介入時不能拖延。一般情況仍由學校負責教育及輔導，一旦掌握具體毒品情資、涉及犯罪，或有緊急安全風險，就要依警校支援機制立即通報警方。中央研議的第五級保全只能作為校安支援人力不能取代警察，更不能自行搜查、處罰學生，相關權限、訓練、保密及申訴規範都必須清楚。

至於校外部分，市府應整合教育、警政、衛生、社政、民政及少年輔導系統，依據通報案件、出入時段及實際情資，建立動態校外風險熱點，持續進行聯合巡查及不定期稽查。同時應加強追查電子煙及毒品煙彈的販售來源、網路交易與供應網絡。

何欣純說，校園反毒不能只查學生、處罰學生，而是要把供應源頭找出來，把需要幫助的孩子接住。目標不是把校園變成警察機關，而是建立一套依法、精準、即時並且有溫度的校園安全網。

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校園毒品

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