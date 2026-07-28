回響／校園電子煙喪屍煙彈入侵 嘉市府跨局處防堵滲透反毒全面升級

聯合報推出校園電子煙及新興毒品氾濫專題，引發社會關注。嘉義市政府表示，市府團隊已整合教育、衛生、警政及社政等局處力量，全面強化校園反毒及菸害防制工作，由衛生局以「防堵來源、積極執法、加強宣導」三大策略，防止電子煙及俗稱「喪屍煙彈」等新興毒品滲透校園；教育處則透過課程、宣導及研習，提升學生、教師與家長的防毒知能，共同打造安全、健康的校園環境。

教育處指出，維護學生健康與校園安全始終是市府首要任務，反毒及菸害防制秉持「預防重於治療、及早發現、即時介入」原則，持續督導各級學校落實反毒教育及防制措施。各校均依「各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點」辦理尿液篩檢，並建立後續輔導機制，協助學生遠離毒品危害。

衛生局表示，除受理校園電子煙案件通報外，也依法調查使用、供應、販售及廣告等違法行為，並加強實體熱點及網路平台違規稽查，追查產品來源。同時持續向青少年及家長宣導電子煙全面禁止、尼古丁成癮，以及不明煙油可能摻入依托咪酯等新興毒品的風險，並提供使用學生戒菸諮詢服務。若學生疑似涉及毒品使用或成癮問題，由嘉義市毒品危害防制中心介入，提供個案管理、藥癮治療、心理諮商及家庭支持等協助，降低毒品危害。

嘉市自2023年3月22日「菸害防制法」修正施行以來，截至目前已裁罰電子煙等違法菸品案件183件，裁罰總金額達1324萬2000元，展現市府強力執法決心。

教育處強調，未來將持續透過課程教學、多元宣導及教師研習，提升學生、教職員及家長對電子煙、新興毒品及菸害防制的認識，並與警政、衛政及社政單位密切合作，全面防堵新興毒品流入校園，守護學生健康成長，營造友善、安全的學習環境。

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