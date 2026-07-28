校園電子煙毒滲透引憂 心理師籲教育部主導反煙毒宣導：別只靠少年隊

聯合報今天推出校園電子煙及新興毒品氾濫專題，引發社會關注。擔任嘉義縣、市及雲林縣警察局心理諮商委員的臨床心理師林姿吟指出，目前校園反煙毒宣導多仰賴警察局少年隊，資源明顯不足，呼籲教育部建立全國性的宣導機制，將反煙毒教育納入校園常態課程，透過更貼近青少年的方式提升危機意識。

林姿吟表示，抽菸在部分青少年族群中已逐漸形成一種次文化，許多孩子最初並非因喜歡吸菸，而是為了融入同儕、獲得認同。即使第一次吸菸感到嗆辣苦澀，只要接過朋友遞來的香菸，就容易產生被接納的心理滿足感，進而養成習慣，最後受尼古丁控制，形成依賴。她指出，更令人憂心的是，部分電子煙煙彈可能摻入新興毒品，青少年往往在毫無警覺下接觸，從好奇、嘗試，到依賴、成癮，速度遠比傳統菸品更快，甚至還沒真正了解毒品危害，就已深陷其中。

林姿吟分析，青少年接觸菸品與毒品，多半與缺乏歸屬感及成就感有關。國小階段還有課後照顧、社團及大學生陪伴，但升上國中後，這類年齡相近的陪伴者大幅減少，在自我認同發展的重要時期，如果缺乏值得仿效的正向榜樣，就可能轉向偶像明星，甚至受地方不良文化或偏差行為影響。

她認為，目前教師面對學生偏差行為，管教權限有限，與其等到問題發生後再介入，不如提前建立預防教育。建議教育部統整資源，製作符合青少年閱聽習慣的短影音，透過真實案例、健康危害及誤用毒品煙彈的故事，加深學生印象，也提高家長警覺。林姿吟表示，第一線教師未必有能力或時間自行製作宣導教材，因此應由教育部統一規畫與建置教材及影音內容，在各級學校全面推動反煙毒教育，而不是將宣導工作幾乎都交由警察局少年隊承擔。

她強調，自己目前看到的校園宣導，多數仍由少年隊進校園辦理，雖然相當努力，但終究「杯水車薪」，唯有教育體系主導、結合家庭與社會資源，才能有效降低青少年接觸電子煙及新興毒品的風險。

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