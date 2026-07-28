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回響／電子煙毒入侵校園 張啓楷籲中央修法補漏洞提高地方查緝資源

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
藍白共推的嘉義市長參選人、前立委張啓楷。圖／聯合報系資料照
藍白共推的嘉義市長參選人、前立委張啓楷。圖／聯合報系資料照

聯合報今天推出校園電子煙及新興毒品氾濫專題報導，引發社會關注。藍白共推的嘉義市長參選人、前立委張啓楷表示，電子煙已成為新興毒品流入校園的重要載具，近年更衍生毒駕等公共安全問題，呼籲行政院盡速修法、強化執法、補足統計黑數，並調整菸捐分配機制，增加地方政府查緝經費，中央與地方攜手防堵，才能有效遏止電子煙及毒品危害。

張啓楷肯定聯合報以系列專題，深入揭露校園電子煙與毒品問題，讓社會正視新興毒品對青少年健康及校園安全造成的威脅。他指出，自己擔任立委期間曾多次針對電子煙管理提出質詢，並提醒政府，電子煙已成為「喪屍煙彈」等依托咪酯類新興毒品流入校園的掩護工具，呼籲中央政府切勿怠惰，更不能將查緝責任完全推給地方政府。

張啓楷表示，他在立法院曾多次質詢，也參與跨黨派記者會，直指目前電子煙與毒品查緝陷入「中央行政怠惰、地方資源不足」的惡性循環。其中，官方統計與實際情況存在明顯落差，例如衛福部國健署統計成人電子煙使用率僅1%，與社會觀察及基層執法經驗差距甚大，恐低估實際使用情形，影響政策制定。

此外，張啓楷也批評，財政部及衛福部將查緝工作大多交由地方政府執行，卻未同步檢討菸捐分配比例，導致地方人力與經費長期不足。他也提及，自己過去曾揭露南部警方有超過7600支毒品快篩試劑過期，部分甚至逾期近6年，凸顯第一線執法設備及資源不足，影響查緝效率。

張啓楷強調，電子煙衍生的新興毒品問題已不只是校園議題，更與毒駕及公共安全息息相關。他呼籲行政院應盡速推動相關法規修正，強化查緝能量、建立更完整的統計機制，精準掌握實際風險，同時檢討菸捐分配制度，提高地方政府查緝財源，讓中央與地方共同合作，才能有效防堵電子煙與新興毒品蔓延，保障校園安全及全民健康。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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