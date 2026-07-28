回響／電子煙毒入侵校園嚴重 蔣萬安：持續跨局處研擬各項防堵

聯合報「電子煙毒大舉滲透校園」陽光行動專題引發熱議，對於電子煙毒侵入校園愈來愈氾濫，台北市長蔣萬安今天表示，市府近年持續防治煙毒進入校園，當然未來也不會鬆懈，會持續地努力來結合各機關、各團體大家全力的防堵各項毒品流入校園。

蔣萬安今天下午出席北捷新車廂亮相記者會，對於電子煙毒入侵校園嚴重，蔣萬安說，電子煙毒禁止進入校園防堵的作業，其實市府跨局處都有討論、研擬各項的方案。

蔣說，市府從源頭一開始事前的各項預防宣導；到中間怎麼樣精準地辨識；以及後續整體的防堵；以及專業的輔導，其實跨局處都有相關整體的因應方案。

蔣說，也因此在過去幾年，包括市府投入相關的事前宣導就有35萬人次。當然也結合警察局全面提升整體的檢驗量能，當然大家也看到，過去這幾年，北市在煙毒進入校園影響到學生的人數，也持續地下降。當然接下來也不會鬆懈，市府會持續地努力來結合各機關、各團體大家全力的防堵各項毒品流入校園。

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