毒入校園？台中市警方今年協處36起校園治安事件 查獲32件少年毒品案

本報今日「陽光行動」報導，揭露新興毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）混入電子煙油後，易被年輕學子取得，加上警方進入校園辦案，有法律規定，查緝不易。台中市警局表示，目前警員進入校園執法，仍依照警政署在2017年、2025年的規定辦理，今年迄今有36件學校通報協助處理校園治安事件，查獲32件少年涉犯毒品案，另與教育局連巡209班次，以防範毒品入侵校園。

台中市警局表示，警員進入校園執法，未接獲警政署函文告知入校執法流程異動的情事，目前仍以警政署在2017年、2025年函頒的「警察人員進入校園執法相關機制」、「警察人員進入校園行使職權流程圖」的規定辦理，發動時機通常是由校方通報後，定時或不定時進入校園協助巡查，防制各類刑事案件。

今年上半年，台中市警局依規定進入校園執法，協助校方處理校園治安事件有36件，類型含傷害、妨害名譽、毒品等案類。另統計，今年1月至6月少年涉各類刑案發生數計796件，與去年同期1125件比較，減少329件，減幅29.24%)，少年涉案件數呈現下降趨勢。

市警局發現，今年少年涉案主要類型，分別為詐欺案297件、竊盜案132件、傷害案56件、妨害性自主案42件及毒品案32件；與去年同期比較以詐欺案減少223件、減幅42.88%最多、傷害案減少21件，減幅27.27%次之、妨害性自主案減少19件，減幅31%，位列第三。

有關校外熱點巡查部分，市警局每3個月，會與教育局定期召開聯繫會報，滾動式修正學生校外易聚集場所，並配合教育局共同實施校外聯合巡查工作，另由各分局將相關熱點（網咖、公園、桌球店等），列入為臨檢查察重點，以降低少年與學生被害風險。

市警局今年上半年配合教育單位，由教育局校外會擇定聯巡地點，已執行校外聯巡209班次。

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